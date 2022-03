Théâtre-Comédie : “Fais-moi une place” – Samedi 19 mars Auditorium Balma Catégories d’évènement: Balma

Théâtre-Comédie : “Fais-moi une place” – Samedi 19 mars Auditorium, 19 mars 2022, Balma. Théâtre-Comédie : “Fais-moi une place” – Samedi 19 mars

Auditorium, le samedi 19 mars à 20:30

« Tous les 1ers vendredis du mois, David reçoit ses amis Jeff et Patrick pour leur traditionnel dîner « entre mecs ». Trois hommes, trois situations, trois cœurs qui (se) battent. » **_Tarifs : 10 € (adhérent et 14/18 ans)_** **_12 € (non adhérent)_**

La MJC invite la compagnie Alter & C° pour une comédie sur les hommes qui aiment. Auditorium 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

