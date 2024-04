Théâtre Comédie dramatique ‘Relève de nuit’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles, samedi 13 avril 2024.

La compagnie la Bafouille de France présente une comédie dramatique qui s’inscrit dans le contexte hospitalier des urgences de nuit, les émotions se font naturellement plus fortes, les échanges plus intenses et les questions plus profondes…

Deux soignants de garde autour de deux patients..

Lui, médecin, Un peu perché, hypocondriaque, qui gère les maladies mieux que les malades

Elle, infirmière, Professionnelle de terrain, les pieds sur terre, empathique, trop peut-être…

Un vieil homme. En phase terminale, vrai gentil faussement boudeur.

Une jeune femme. Bipolaire, haute en couleur.



Tous seront confrontés à leurs propres limites!

Ils se découvriront les uns les autres

Mais surtout, ils se découvriront eux-mêmes



Cette comédie dramatique est un hommage au personnel soignant. Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite OU PAS!



Une partie de la recette sera versée à l’association ‘Cerveau, mon bel inconnu’ au profit de la recherche sur les maladies du cerveau 10 10 EUR.

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

