MON GAINSBOURG PRÉFÉRÉ THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours Catégorie d’Évènement: Tours MON GAINSBOURG PRÉFÉRÉ THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours, 3 mars 2024, Tours. Le spectacle initialement prévu le 04 février 2024 à 16h00 est reporté au 03 mars 2024 à 18h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 18:00
Réservez votre billet ici
THEATRE COMEDIE DE TOURS
39 RUE MICHELET
37000 Tours

