THEATRE COMEDIE « COMPAGNIE DU PETIT ALCAZAR », 18 mars 2023



2023-03-18 – 2023-03-18 Entre parties de cartes endiablées, trinques au pastis et savoureux coups de gueule le Bar de la Marine vit au rythme des aventures de ses habitués. Ce lieu est pour chacun d’eux, mythique et irremplaçable.

Alors, quand en 1927, celui-ci est menacé par la construction d’un tunnel sous le Vieux Port, plus que jamais ils décident de se serrer les coudes face à ce projet fou, entraînant la perte de leur cocon de bonheur.

Au travers de situations cocasses, vous découvrirez comment ces héros atypiques, défendent avec ferveur, le bar de leur vie.

Ecrite et mise en scène par Marius Karmo, cette pièce de théâtre, doux mélange d’humour, de sentiments et de joie de vivre, nous prolonge dans le charme irrésistible des œuvres pagnolesques. Théâtre comédie « Le bar de la Marine », avec le groupe « Compagnie du petit Alcazar », dernière mise à jour : 2022-10-12 par

