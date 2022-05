THEATRE COMEDIE Chauvé Chauvé Catégories d’évènement: Chauvé

Chauvé Loire-Atlantique « Théâtre sans animaux » Comédies de Jean Michel Ribes

Ces histoires courtes…sont une satire sur les relations humaines, sur le couple et sens de la vie, pour en rire plutôt que d’en pleurer. Théâtre ou chacun peut se reconnaître, il repose sur le jeu de l’acteur, dans la tradition du théâtre de tréteaux. Il est un hymne au théâtre populaire, pour la plus grande joie de tous. video “La réunification des deux corées” de Joël Pommerat

Mosaïque d’instants singuliers qui explore la complexité des liens amoureux. Nous avons la joie d’accueillir la troupe de théâtre “Le nomade théâtre populaire” dans la jardin le Pot’aux fleurs. Ils joueront de scénettes sur des textes de Jean-Michel Ribes, Joël Pommrerat et bien d’autres. Nous espérons vous voir nombreux à cet évènement. lepotauxfleurs@gmail.com +33 6 13 29 27 53 « Théâtre sans animaux » Comédies de Jean Michel Ribes

Mosaïque d’instants singuliers qui explore la complexité des liens amoureux. le Pot’aux Fleurs 2 La Basse Chantrie Chauvé

