2022-11-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-15 22:30:00 22:30:00 Comédie narrant les aventures d’un marchand de biens menant de front 3 aventures amoureuses avec des hôtesses de l’air. Au prix d’une gestion sourcilleuse de son emploi du temps, Bernard aidé par son copain d’enfance Robert parvient à les faire défiler dans son appartement parisien, sans qu’elles se rencontrent !… Un jour pourtant son ingénieux système se grippe…l’heure des révélations a sonné et les portes n’arrêtent pas de claquer !

Avec Paul Belmondo, Valérie Bègue Roland Marchisio et Marie Hélène Lentini

Tarifs : Zone 1 : 35 € / zone 2 : 30 € / zone 3 : 25 €

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90 culture.animation@ville-pont-a-mousson.fr +33 3 83 81 06 90 http://www.ville-pont-a-mousson.fr/

