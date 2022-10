Théâtre Comédie Arcachon, 20 octobre 2022, Arcachon.

« Vendredi 13 »

UNE COMÉDIE DE JEAN-PIERRE MARTINEZ

AVEC CAROL CHESTIER, VIRGINIE BIZOT ET THIERRY CHAPELIER.

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis.

Mais Madame arrive seule et effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est craché en mer.

Suspendu aux nouvelles avec la potentielle veuve pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il a gagné 80 millions au Super Loto de ce vendredi 13.

