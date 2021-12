Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Théâtre Comedia : Pochettes Surprises Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Représentation de théâtre de la troupe comedia de Tremeven. La nouvelle pièce s’intitule « Pochettes Surprises « , écrite par Jacky Goupil.

Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème le chaos dans la soirée…

Les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot.

Et vous, si un de vos amis gagnait le gros lot, est-ce que ça ne vous énerverait pas un petit peu ? comedia29300@gmail.com +33 6 42 38 16 76 Représentation de théâtre de la troupe comedia de Tremeven. La nouvelle pièce s’intitule « Pochettes Surprises « , écrite par Jacky Goupil.

