Yvelines CHRISTELLE CHOLLET – RECONDITIONNÉE Théâtre Coluche Plaisir, 30 mars 2024, Plaisir. CHRISTELLE CHOLLET – RECONDITIONNÉE Samedi 30 mars 2024, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 14 ans Une Christelle que vous n’avez jamais vue dans la peau de Nabilou l’influenceuse, de Ferdinant le taureau, d’une prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach, d’une DJ et des tubes reconditionnés à la sauce Chollet. Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. Autrice et interprète Christelle Chollet, Mise en scène Rémy Caccia Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3135 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

