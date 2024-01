LA PASTORALE Théâtre Coluche Plaisir, samedi 23 mars 2024.

Rencontre au sommet entre la Symphonie pastorale de Beethoven et la virtuosité du Malandain Ballet Biarritz : une célébration de la nature, de sa beauté et de sa puissance d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Sublime !Connaissez-vous l’Arcadie ? Cette région de Grèce serait peuplée, dans la tradition littéraire et artistique, de bergers vivant en harmonie avec la nature. C’est ce mythe que les vingt-deux danseurs de Thierry Malandain subliment au son de la Symphonie n°6, dite Pastorale composée par Ludwig van Beethoven (1770-1827). Alliant grâce et rigueur, ces bergers intemporels – hommes et femmes confondus – exaltent la création par de grands mouvements collectifs puisés dans l’imaginaire hellénique. Imaginée pour le 250e anniversaire de la naissance du compositeur, cette pièce continue d’envoûter le public grâce à ses interprètes exceptionnels qui portent haut l’art de la danse.Un quadrillage ouvre le spectacle sur fond noir, dessinant des espaces contraints propices à de remarquables séquences, avant de laisser place à un plateau vide immaculé. Un rêve ? Une vision idyllique aux accents grecs, empreinte de perfection artistique : la nature ne serait-elle pas un paradis dans lequel dieux et déesses évoluent en communion, célébrant les noces de la création et de la beauté ? Le vocabulaire néoclassique n’a peut-être jamais été aussi pertinent que dans cette incarnation à la fois intense et épurée du chef-d’œuvre de Beethoven.Chorégraphie Thierry MalandainMusique Ludwig van Beethoven 6ème symphonie Pastorale , Cantate op. 112, extraits des Ruines d’AthènesDécor et costumes Jorge GallardoCréation lumières François MenouRéalisation costumes Véronique Murat, assistée de Charlotte MargnouxConception décor Loïc DurandRéalisation décor et accessoires Frédéric Vadé

Tarif : 16.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir 78