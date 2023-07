ELLE NE M’A RIEN DIT Théâtre Coluche Plaisir, 1 mars 2024, Plaisir.

ELLE NE M’A RIEN DIT Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 13 ans

Hager est la première personne en France, le 17 mars 2021, à avoir fait condamner l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et faute grave suite au féminicide de sa sœur intervenu onze ans plus tôt, en avril 2010. Mais cette histoire c’est aussi l’histoire d’un amour familial, une histoire de transmission entre deux sœurs amoureuses de la danse, le combat incroyablement éprouvant et long d’une femme forte, qui a promis à sa sœur de lui rendre son honneur. Un combat qui a duré onze ans et qui s’est soldé par une décision juridique historique, passée inaperçue avec l’actualité brûlante, mais qui va, de fait, faire avancer la cause sur les droits des femmes.

De Hakim Djaziri d’après le témoignage de Hager Sahili, Mise en scène de Hakim Djaziri

Avec Sephora Haymann, Olivier Dote Doevi, Lisa Hours, Corine Juresco et Hakim Djaziri

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3141 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Mohamed Bensabeur