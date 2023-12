FEU Théâtre Coluche Plaisir, 3 février 2024, Plaisir.

Continu et pourtant toujours différent, le feu inspire à Fouad Boussouf une chorégraphie ardente pour onze danseuses que rien ne semble pouvoir arrêter. Elles tournent, s’élancent, se consument sans jamais renoncer. Fêu comme la vie.De son enfance au Maroc, Fouad Boussouf n’a pas oublié ces femmes qui se réunissaient entre elles pour danser : « des souvenirs de lâcher prise, de cheveux, de joie… un exutoire » auquel il lui a été permis d’assister parce qu’il était encore enfant. Avec onze interprètes à l’énergie brûlante, il explore cette danse circulaire qui renforce les liens comme le ferait un rituel autour du feu. Telles des flammes, la danse se répand par le sol, jaillit et s’épuise pour mieux repartir ensuite. Entre hip-hop, danse contemporaine, cirque, mais aussi danses et musiques folkloriques du monde arabe, Fêu puise au plus profond de chaque interprète pour nourrir cette flamme collective, jusqu’à l’incandescence.Créée à la Biennale de Lyon en 2023, cette nouvelle pièce de Fouad Boussouf s’inscrit dans le sillage de Näss (les gens) (2018), qui explorait l’énergie masculine engendrée par un groupe de danseurs, et de Burn to shine (2022) – un film de l’artiste Ugo Rondinone présentant une danse archaïque, dans le désert, autour d’un feu. Le chorégraphe français d’origine marocaine prolonge ainsi ses recherches sur l’énergie collective, la communion sur scène, en se focalisant cette fois sur une danse en cercle infini, exclusivement féminine. En gravitant autour d’un point, les corps sont invités à transcender leur expressivité, à l’image de la puissance indomptable du feu.Direction artistique et chorégraphie Fouad BoussoufAssistante chorégraphie Natacha BaletAvec Filipa Correia Lescuyer, Léa Deschaintres, Rose Edjaga, Lola Lefevre, Fiona Pitz,Charlène Pons, Justine Tourillon (distribution en cours)Musique François CaffenneCostumes Gwladys Duthil

Tarif : 14.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir