Yvelines UNE IDEE GENIALE Théâtre Coluche Plaisir, 19 janvier 2024, Plaisir. UNE IDEE GENIALE Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 12 ans Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de coeur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud ! de et avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury

de et avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury

Mise en scène : José Paul, Agnès Boury

