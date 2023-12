LES COEURS ANDALOUS Théâtre Coluche Plaisir, 13 janvier 2024, Plaisir.

LES CŒURS ANDALOUSThéâtre musical Création 2023 au théâtre Coluche à partir de 13 ans Durée 1h20LES CŒURS ANDALOUSUn tourbillonnant et brûlant voyage au cœur de l'Espagne et ses secrets au rythme du flamenco.Dans la sierra andalouse, une coutume voulait que, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle remplissait de morceaux de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. A sa mort, sa fille ainée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir…mais le destin en a décidé autrement, car dans la chambre de Lola Cam, un cœur a éclaté…celui de son aïeule Inès Dolores. La transgression de l'interdit lui ouvre un passage de l'autre côté d'un miroir au reflet toujours terne, car Lola n'est pas heureuse. Seule la connaissance pourra lui offrir une renaissance… Libre adaptation du roman Les Roses fauves de Carole Martinez Adaptation théâtrale et composition musicale Estelle Andrea, Mise en scène Estelle Andrea et Magali Paliès, Chorégraphies Karine Gonzalez Création lumière Anne Gayan, Costumes : Alice Touvet Avec Estelle Andrea et Magali Paliès, chanteuses-comédiennes Karine Gonzalez, danse flamenca Cristobal Corbel, guitariste

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

Théâtre Coluche 980, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 78370 Plaisir 78