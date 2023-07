SEBASTIEN MOSSIERE -QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? Théâtre Coluche Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines SEBASTIEN MOSSIERE -QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? Théâtre Coluche Plaisir, 3 décembre 2023, Plaisir. SEBASTIEN MOSSIERE -QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? Dimanche 3 décembre, 15h30 Théâtre Coluche à partir de 4 ans Toutes les nuits, Un terrible spectre hante les couloirs du château. Tous les professeurs de l’école de sorcellerie ont déjà subi son sort : transformés en statue de pierre. Tous ? Non, car il reste un professeur remplaçant, qui doit à la fois protéger les élèves, et résoudre ce mystère. Problème : personne ne l’a jamais vu enseigner, ni faire de la magie. Bref, il n’est pas notre meilleur espoir, mais il est le seul. Il va avoir besoin d’un coup de main ! Un spectacle de et avec Sébastien Mossière Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3126 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

