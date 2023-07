LES CRABES Théâtre Coluche Plaisir, 24 novembre 2023, Plaisir.

LES CRABES Vendredi 24 novembre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 13 ans

Dans une villa en bord de mer, un couple horrible arrive chez deux jeunes gens amoureux mais très endettés pour louer leur villa. Tout fuit… L’argent fuit, les crabes fuient, la baignoire fuit. Alors on attend aussi le plombier… Avec l’entrée fracassante des locataires, la haine s’engouffre dans la maison… Au fil des mots, Roland Dubillard distille une poésie débridée, absurde, tragique et désopilante, pour incarner la désespérante instabilité de l’être : ses silences, ses doutes, sa formidable absence. Les personnages racontent, à travers le thème récurrent de la maison, la tragicomédie des êtres qui ne savent plus où situer leur existence.

De Rolland Dubillard, Mise en scène Frank Hoffmann Avec Denis Lavant, Maria Machado, Samuel Mercer et Nèle Lavant

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3122 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Maya Mercer