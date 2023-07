THOMAS NGIJOL – L’OEIL DU TIGRE Théâtre Coluche Plaisir, 18 novembre 2023, Plaisir.

THOMAS NGIJOL – L’OEIL DU TIGRE Samedi 18 novembre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 12 ans

L’oeil du tigre : » Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme » enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache « . Avec son nouveau one man show, Thomas Ngijol dresse le bilan de six années qui ont suivi son dernier spectacle, une sorte de thérapie à cœur ouvert pour briser sa carapace de comédien. « Je ris de souffrance, j’exorcise tout » explique sarcastiquement l’acteur qui ose se mettre à nu

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3127 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

