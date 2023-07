GRUPO COMPAY SEGUNDO Théâtre Coluche Plaisir, 20 octobre 2023, Plaisir.

GRUPO COMPAY SEGUNDO Vendredi 20 octobre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 10 ans

Ce nouvel opus marque un tournant dans la carrière du groupe. A la fois plus personnel il a su garder le savoir-faire de la musique de Compay tout en inscrivant Vivelo au cœur de la musique actuelle cubaine. L’osmose entre tradition du son et modernité de la musique actuelle fonctionne à merveille avec la fine fleur de la musique cubaine, Issac Delgado, Julio Padrón, Alexander Abreu, Sory Pérez et Rolando Luna.

Ce nouvel opus dévoile une version revisitée de San Luisera, que Compay chantait déjà dans les années 40 avec Los Compadres et une incroyable adaptation en espagnol des Mains d’Or du plus cubain des artistes français, Bernard Lavilliers.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

Damian Diaz