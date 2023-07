HECTOR OBALK – TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE Théâtre Coluche Plaisir, 13 octobre 2023, Plaisir.

HECTOR OBALK – TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE Vendredi 13 octobre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 12 ans

Hector Obalk est une personnalité hors norme qui saura faire aimer la peinture à tous, même à ceux qui n’y connaissent rien ou qui croient ne pas s’y intéresser. Amoureux des arts, il est accompagné de ses musiciens et de ses images de très haute définition. Vous découvrirez un spectacle complet et sans précédent d’un expert passionné, original et non dénué d’humour. Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, ce show propose un parcours de toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

De et avec Hector Obalk, Raphaël Perraud en alternance avec Florent Carrière (violoncelle), Pablo Schatzman (violon) et Andréa Constantin (chant)

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3124 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

