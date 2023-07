LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES Théâtre Coluche Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES Théâtre Coluche Plaisir, 6 octobre 2023, Plaisir. LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES Vendredi 6 octobre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 12 ans En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d’Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP du boulevard des italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, et à travers le cercle des illusionnistes.

Texte et mise en scène : Alexis Michalik
Théâtre Coluche
980 Avenue Du Général De Gaulle
78370 Plaisir

