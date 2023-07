LES QUILAPAYUN Théâtre Coluche Plaisir, 30 septembre 2023, Plaisir.

LES QUILAPAYUN Samedi 30 septembre, 20h30 Théâtre Coluche à partir de 10 ans

Quilapayún, qui veut dire « trois barbes » dans la langue mapuche des indiens du sud du continent latino-américain, se réclame de Pablo Neruda et de Salvador Allende héros de la démocratie. Plusieurs milliers de concerts à travers 35 pays, plusieurs millions de spectateurs et de disques vendus ont fait de Quilapayún l’un des groupes chiliens les plus populaires dans le monde. Leur chanson : « El pueblo unido jamas sera vencido » est devenu un hymne de lutte pour la liberté à travers le monde. Suite au coup d’Etat en 1973 au Chili, le groupe a choisi la France comme terre d’asile.

Porte drapeau de la nouvelle chanson chilienne, l’œuvre des Quilapayún, mêle à des textes profondément poétique ou à des textes engagés humainement et socialement, une musique qui associe les rythmes et instruments andins (quena, guitare, basse, percussion, flûte de Pan, charango, cuatro, tiple, piano, bongo, conga) aux sonorités occidentales.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3107 »}]

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

