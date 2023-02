Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Théâtre Coluche Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Théâtre Coluche, 26 mai 2023, Plaisir. Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Vendredi 26 mai, 20h30 Théâtre Coluche

A partir de 8,00 €

Cie Légendes Urbaines – David Farjon Théâtre Coluche 980 av. du Général de Gaulle 78370 Plaisir ​ Le Clos Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Une enquête passionnante sur le détournement d’images et la possible manipulation des spectateurs par les médias. Un reportage sur la banlieue diffusé par une grande chaîne de télé fait sensation. Les comédiens mènent l’enquête à travers des personnages qu’ils incarnent, journalistes, témoins. Fiction et documentaire cohabitent pour nous mettre en prise directe avec le monde dans lequel nous vivons. Que dit ce sujet télé ? Qui l’a commandé ? Vérité ou manipulation ? Dans un dispositif technique astucieux, le spectacle démonte le mythe d’une certaine vision de la banlieue portée par les médias. ” Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois s’attache à déconstruire le mythe médiatique de la banlieue véhiculé par la télévision (…) Le résultat est non seulement passionnant car extrêmement documenté et éclairant mais il vient nous toucher et nous bousculer en profondeur en replaçant l’humain au cœur même de sa recherche, ce qui en fait toute la moelle ” THÉÂTRE(S) ” Une mise en scène travaillée et dynamique (…) les acteurs plongent le spectateur au cœur de la salle de rédaction d’une télévision nationale ” LA CROIX Mise en scène David Farjon

Texte écriture collective dirigée par David Farjon

Assistant à la mise en scène Sylvain Fontimpe

Avec Samuel Cahu, Magali Chovet, David Farjon, Sylvain Fontimpe, Ydire Saïdi, Paule Schwoerer

Scénographe Léa Gadbois-Lamer

Création lumière Laurence Magnée

Directeur technique Jérémie Gaston-Raoul

Régie lumière Viviane Descreux Production déléguée Théâtre Romain Rolland de Villejuif – Scène conventionnée

Coproduction Collectif 12 – Mantes-la-Jolie, Ecam – Espace Culturel André Malraux, Théâtre Paris-Villette – Scène contemporaine Jeunesse, Théâtre de Vanves – Scène conventionnée.

Soutiens ADAMI, DRAC Île-de-France, Conseil départemental du Val-de-Marne, Région Île-de-France, Spedidam, Ville de Villejuif.

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. Compagnie en résidence territoriale sur le Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00

2023-05-26T22:00:00+02:00 © Henri Perrot

Détails Catégories d’Évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Théâtre Coluche Adresse 980 av. du Général de Gaulle 78370 Plaisir ​ Le Clos Ville Plaisir Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Théâtre Coluche Plaisir Departement Yvelines

Théâtre Coluche Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Théâtre Coluche 2023-05-26 was last modified: by Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Théâtre Coluche Théâtre Coluche 26 mai 2023 plaisir Théâtre Coluche Plaisir

Plaisir Yvelines