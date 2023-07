LA PASTORALE Theatre Coluche, 22 mars 2024, .

LA PASTORALE 22 et 23 mars 2024 Theatre Coluche à partir de 10 ans

Rencontre au sommet entre la Symphonie pastorale de Beethoven et la virtuosité du Malandain Ballet Biarritz : une célébration de la nature, de sa beauté et de sa puissance d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Sublime !

Connaissez-vous l’Arcadie ? Cette région de Grèce serait peuplée, dans la tradition littéraire et artistique, de bergers vivant en harmonie avec la nature. C’est ce mythe que les 22 danseurs de Thierry Malandain subliment au son de la Symphonie n°6, dite Pastorale composée par Ludwig van Beethoven (1770-1827). Alliant grâce et rigueur, ces bergers intemporels – hommes et femmes confondus – exaltent la création par de grands mouvements collectifs puisés dans l’imaginaire hellénique. Imaginée pour le 250e anniversaire de la naissance du compositeur, cette pièce continue d’envoûter le public grâce à ses interprètes exceptionnels qui portent haut l’art de la danse.

Thierry Malandain Chorégraphie, Ludwig van Beethoven Musique, Ballet pour 22 danseurs

Theatre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle, 78370, Plaisir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00