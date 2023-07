SI CAMILLE ME VOYAIT – RENCONTRE Theatre Coluche SI CAMILLE ME VOYAIT – RENCONTRE Theatre Coluche, 7 octobre 2023, . SI CAMILLE ME VOYAIT – RENCONTRE Samedi 7 octobre, 17h00 Theatre Coluche à partir de 13 ans Lecture de « Si Camille me voyait…» avec Denis Lavant, Samuel Mercer, Tahina Montez, Robinson Stévenin et Clémence Tenou, accompagnée d’une présentation en images de la vie et l’œuvre de Roland Dubillard Theatre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle, 78370, Plaisir [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3215 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maya Mercer

