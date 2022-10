LES CAPRICES DE MARIANNE Theatre Coluche, 25 novembre 2022, .

LES CAPRICES DE MARIANNE Vendredi 25 novembre, 20h30 Theatre Coluche

A partir de 8,00€

Ambiance de cabaret pour une romance au souffle résolument moderne.

Theatre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle, 78370, Plaisir



https://youtu.be/nw5BJ3UfUoc Cœlio est éperdument amoureux de Marianne, l’épouse du puissant juge Claudio. Trop timide pour oser la courtiser, il demande à son meilleur ami Octave, séducteur et fêtard, d’intercéder auprès d’elle. Mais alors que celle-ci refuse les avances de Cœlio, elle n’est pas insensible au charme d’Octave. Dans une atmosphère intrigante et festive, au son de l’orchestre qui tient lieu ici de chœur tragique – entre jazz grinçant et Astor Piazzolla –, jalousies, orgueils et mensonges tissent les liens de cette intrigue.

