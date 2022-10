LES GRANDS AMOUREUX Theatre Coluche, 18 novembre 2022, .

LES GRANDS AMOUREUX Vendredi 18 novembre, 20h30 Theatre Coluche

A partir de 10,00 €

Le quatuor Ludwig et Didier Sandre

Theatre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle, 78370, Plaisir

Les compositeurs sont de grands amoureux. Leur musique entre en résonance avec la musique des mots

L’histoire est faite de couples mythiques réels ou fictifs, tels que Alfred de Musset et George Sand, Victor Hugo et Juliette Drouet ou encore Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Les plus belles correspondances de ces amoureux vous seront narrées à travers le cheminement de la vie amoureuse : Les premiers pas, Les serments et déclarations, Les Amours séparées, empêchées ou jalouses.

Ces lectures seront accompagnées d’extraits de quatuor à cordes de Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann et Chostakovitch.

Après avoir reçu de nombreuses distinctions, Didier Sandre rejoint la troupe de la Comédie française en 2013, et en devient sociétaire en janvier 2020. Parmi de nombreux films pour la télévision et le cinéma, on se souvient d’un conte d’automne de E. Rohmer, 36 témoins de Lucas Belvaux, Au bout du conte de Agnès Jaoui, J’accuse de Roman Polanski. Passionné de musique Didier Sandre travaille régulièrement avec des musiciens dans des programmes qui associent musique, littérature et poésie. Didier Sandre est Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur des Arts et Lettres et Chevalier de l’Ordre du mérite.

Au fil des ans le Quatuor Ludwig a donné des concerts dans le monde entier et joué dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra Comique, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei… Le Quatuor Ludwig aime s’entourer d’autres musiciens et a eu le plaisir de jouer avec de grands interprètes tels que Abdel Rahamn El Bacha, François-René Duchâble, Marie-Josèphe Jude, Anne Quéfellec, Claire Marie Le Guay, Emmanuelle Bertrand, Bruno Pasquier, et bien d’autres encore… Le Quatuor Ludwig, pionnier du genre, a produit de nombreux spectacles textes et musiques, s’entourant de magnifiques comédiens tels que Michel Bouquet, Marie-Christine Barrault, Fanny Cottençon, Didier Sandre, Jean-François Balmer, François Marthouret ou Nicolas Vaude. Pour leur grande contribution à la vie musicale française et internationale les deux membres fondateurs du Quatuor Ludwig ont été nommés Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Avec Didier Sandre et le quatuor Ludwig, 1er violon Sébastien Surel, 2e violon Manuel Doutrelant, alto Padrig Fauré, violoncelle Anne Copéry.

