Paris Le CENTQUATRE - PARIS Paris Théâtre | Collectif OS’O – X Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre | Collectif OS’O – X Le CENTQUATRE – PARIS, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 juin au 2 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 19h à 21h

payant

En s’emparant d’un texte dramatique écrit par Alistair McDowall, le collectif OS’O s’interroge : que reste-t-il de l’homme lorsqu’il perd la notion du temps ? Sur la station spatiale arrimée à Pluton, le contact avec la Terre a été rompu. Depuis quand ? Pourquoi ? Aucun des astronautes ne le sait. Que reste-il de l’humanité à 4,8 milliards de km de la Terre ? La quête d’une autre planète habitable est-elle vraiment sérieuse ? Ce questionnement sans réponse plonge chacun des astronautes dans des abysses aux confins de la folie. Pour leur 10e création, le collectif OS’O quitte l’écriture de plateau à partir d’improvisations et s’empare pour la première fois d’un texte dramatique écrit par Alistair McDowall, génie précoce du théâtre anglais. Sous ses airs de fable d’anticipation, X pose des questions aux ramifications existentielles : que reste-t-il de l’identité, de la conscience et de l’humanité, lorsque l’on perd la notion du temps ? C’est sous le regard bienveillant du dramaturge invité, Vanasay Khamphommala, que les cinq comédiens d’OS’O portent ces interrogations au plateau, puisant en eux un registre émotionnel et dramatique auquel ils nous avaient moins habitués, mais dans lequel ils se révèlent tout autant virtuoses. Spectacles -> Théâtre Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (294m) 7 : Crimée (388m)

Contact :CENTQUATRE-PARIS 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101613022341 https://www.facebook.com/104paris/ https://twitter.com/104paris0153355000 billetterie@104.fr Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-06-27T19:00:00+02:00_2021-06-27T21:00:00+02:00;2021-06-29T19:00:00+02:00_2021-06-29T21:00:00+02:00;2021-06-30T19:00:00+02:00_2021-06-30T21:00:00+02:00;2021-07-01T19:00:00+02:00_2021-07-01T21:00:00+02:00;2021-07-02T19:00:00+02:00_2021-07-02T21:00:00+02:00

Mathieu Gervais

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le CENTQUATRE - PARIS Adresse 5 rue Curial Ville Paris lieuville Le CENTQUATRE - PARIS Paris