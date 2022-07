Théâtre : « Colères » Argelès-Gazost, 3 décembre 2022, Argelès-Gazost.

Théâtre : « Colères »

ARGELES-GAZOST Avenue de la Marne Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

2022-12-03 20:45:00 20:45:00 – 2022-12-03

Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

EUR 15 15 Spectacle tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1h30.

Jean-Jacques Vanier se glisse dans la peau de Jacques Martineau personnage central d’un seul en scène mythique et transcendé par François Rollin.

Jacques Martineau râleur professionnel, victime absolue est un révolté de naissance. Ses colères disproportionnées, démesurées, désuètes et drolatiques visent tour à tour les jeunes, les comiques professionnels, les cueilleurs de champignons, les femmes, les préfectures, les enfants, jusqu’à ses propres copains. Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le monde depuis qu’ un plus fort que lui, a osé lui bouffer son goûter. Victime de l’injustice des plus forts, il tire à boulets délirants au bazooka aussi, sur tout ce qui s’interpose. Et il y’en a ! Jacques Martineau militant du combat contre la grande connerie humaine est de retour, et il est toujours en « Colères ».

http://theatre-argeles.blog4ever.com/

Spectacle tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1h30.

Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-07-08 par