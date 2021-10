Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers île de France, Paris Théâtre clowns burlesques “Re’galoMio” Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Théâtre clowns burlesques “Re’galoMio” Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 17 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Tornade Clownesque,grotesque,rocambolesque autour d’un cadeau presque trop beau ….. Animés de l’esprit de Jacques Tati, bercés à la poésie de Frederico fellini , Benjamin et Catherine alias le duo “Don’t feed the cat” nous offrent avec ce spectacle une puissante bouffée d’énergie incr joyeuse!!! Spectacles -> Humour Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

7 : Maison Blanche (573m) 7 : Porte d’Italie (698m) 184 Poterne des Peupliers T 3 Poterne des Peupliers

Contact :Centre Paris Anim Poterne des Peupliers 01 45 88 46 68 capoternedespeupliers@ligueparis.org

Date complète :

2021-12-17T20:30:00+01:00_2021-12-17T22:00:00+01:00

