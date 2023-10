Stage – VOIX ET RESPIRATION Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye Stage – VOIX ET RESPIRATION Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 20 avril 2024, Saint-Jean-de-Braye. Stage – VOIX ET RESPIRATION 20 et 21 avril 2024 Théâtre Clin d’Oeil Le samedi 20 et dimanche 21 avril – de 10h00 à 13h00

Présentation du stage le vendredi 19 avril de 17h30 à 18h30

Au Théâtre Clin d’Oeil

Accessible à partir de 18 ans

Tarif adhérent : 30€/ jour

Tarif extérieur : 40€ / jour

ALAN BOONE est professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, à la Sorbonne Nouvelle et référent au CDN la Criée (Marseille).

La Méthode Metgesandra est un entraînement respiratoire qui accorde une importance majeure à l’expiration spontanée Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/stage-voix-et-respiration »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:00:00+02:00

2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T13:00:00+02:00 alan Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'Oeil Adresse 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret Lieu Ville Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye latitude longitude 47.908618;1.966763

Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/