Mars est une ode littéraire et théâtrale autour de la préservation de la planète, c’est une réflexion essentielle sur notre rapport à la nature, au silence, à la solitude, sur les agissements de l’homme, sur ses débordements, un commentaire poétique rare autour de la littérature et de la connaissance du vivant et du passé.

Comment vivrons-nous dans 150 ans sur Terre ?.

Faudra-t-il trouver d’autres ressources pour se nourrir, pour se protéger, pour choyer les plus belles choses du monde, pour perpétuer la race humaine, sans risquer de la détruire pour toujours Pourrons-nous continuer à rêver un monde meilleur pour les générations futures ?

L’homme sera-t-il en mesure de créer les conditions d’une vie souhaitable pour l’être humain sur la planète rouge ou l’abîmera-t-il, comme il a détruit une partie des ressources de la Terre ?

« Mars » est un texte d’aventure. Le suspense et le mystère règnent en maître.

Cette planète fascine l’humain et Sylvain Tesson nous la présente comme un conte, une fiction qui flirte avec la réalité mais la déborde par la puissance de ses descriptions, par son rapport à l’immensité. Mars, est une inconnue que nous finirons peut-être par apprivoiser ou bien une planète qui restera toujours, comme un fantasme, un horizon inaccessible.

Texte de Sylvain Tesson

Mise en scène par William Mesguich

Avec William Mesguich

