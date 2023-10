Exposition – HOPE Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 16 mars 2024, Saint-Jean-de-Braye.

Exposition – HOPE 16 mars et 28 juin 2024 Théâtre Clin d’Oeil Entrée libre

Du samedi 16 mars au vendredi 28 juin 2024 au Théâtre Clin d’Oeil.

Vernissage en présence de l’artiste le samedi 16 mars à partir de 18h00 avec apéritif et ambiance musicale assurée par un DJ (Romain Verbeque).

Entrée libre et gratuite.

Xavier Mage, alias Hope, nous présente sa deuxième exposition : Des peintures iconoclastes, inspirées du Pop Art, où se mêlent Pep’s, fantaisie et humour…

Il nous ouvre ici les portes d’un univers joyeux en pleine gestation et mutation de genre et de couleurs.

Le tout, sur la musique de Romain Verbeque , Dj invité par Hope pour vivre ensemble un moment sensitif, festif et joyeux…

Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

