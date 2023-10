LE 11/11/11 À 11H11 , ÉTONNANT NON ? Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye LE 11/11/11 À 11H11 , ÉTONNANT NON ? Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 16 février 2024, Saint-Jean-de-Braye. LE 11/11/11 À 11H11 , ÉTONNANT NON ? Vendredi 16 février 2024, 20h30 Théâtre Clin d’Oeil ➡️19H30 : Ouverture des portes et du bar

➡️20H30 : Spectacle

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’oeil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre.

« Si les hommes font moins de conneries en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. » Avec : Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky

Textes: Pierre Desproges et autres réjouissances…

Mise en scène : Alain Piallat

Lumières : Paulin Brisset

Crédit photo : Victor Jouanneau Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/le-11-11-11-a-11h11-etonnant-non »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00 desproges 11h11 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'Oeil Adresse 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret Lieu Ville Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye latitude longitude 47.908618;1.966763

Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/