Stage – SENSIBILISATION AU JEU MASQUÉ 10 et 17 février 2024 Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye. Du masque neutre à la commedia dell'arte

Ce stage a pour objectif de vous former aux techniques du jeu masqué, en vous proposant un parcours à travers plusieurs types de masques, du masque neutre au masque de commedia dell’arte

Le stage est ouvert à toute personne désirant approfondir ses connaissances du jeu d’acteur grâce à l’implication corporel que demande l’utilisation des masques scéniques.

« pour que le corps devienne un nouveau visage »

Stage animé par Gérard Audax Théâtre Clin d'Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye

2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

