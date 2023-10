Écrire pour dire Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 27 janvier 2024, Saint-Jean-de-Braye.

Dans l’atelier « Écrire pour dire », de nombreuses consignes d’écriture ludiques, poétiques ou décalées sont proposées. De quoi manier la langue, titiller l’imagination, user d’argot à tire-larigot, explorer l’univers d’un poète, jongler avec les sonorités… Les participants sont ensuite invités à partager à voix haute leurs créations avec les autres.

Théâtre Clin d’œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tu-connais-la-nouvelle/evenements/week-en-d-ecriture-2 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.tcn@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 61 62 79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

2024-01-28T09:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

slam poésie