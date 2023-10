Étrange(r) Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 11 janvier 2024, Saint-Jean-de-Braye.

Étrange(r) 11 janvier – 15 février 2024, les jeudis Théâtre Clin d’œil sur inscription

Cet atelier invite à esquisser un pas de côté. Je vous propose une approche de l’écriture fantastique, et de distiller dans vos textes une ambiance d’inquiétante étrangeté. Nous allons nous décaler du quotidien, pour le déformer et mieux nous confronter à l’altérité. Nous explorerons des lieux et des psychés hantés. Nous nous fondrons dans une autre peau, regarderons par d’autres yeux. Nous mettrons des masques, nous les ôterons. Nous regarderons l’ennemi dans la glace. Nous franchirons des portes mystérieuses, pour flirter avec le rêve, ou le cauchemar…

Théâtre Clin d’œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tu-connais-la-nouvelle/evenements/cycle-d-ecriture-2 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.tcn@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 61 62 79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T16:15:00+01:00

2024-02-15T18:45:00+01:00 – 2024-02-15T21:00:00+01:00

Aurélie Wellenstein atelier d’écriture

TCN