Saint-Jean-de-Braye Exposition – VERRENISSAGE Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 3 janvier 2024, Saint-Jean-de-Braye. Exposition – VERRENISSAGE 3 janvier et 15 mars 2024 Théâtre Clin d’Oeil Entrée libre Peinture sur verre et photographie. « La lumière joue un rôle essentiel dans mon art, elle me permet de travailler sur la transparence et la profondeur des éléments visuels pour vous faire visiter une réalité qui n’est pas la vôtre. Au travers de cette exposition j’espère alors réussir à vous faire voyager dans mon Univerre ». Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T19:00:00+01:00 – 2024-01-03T21:30:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Loiret, Saint-Jean-de-Braye

