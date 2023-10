JEAN ZAY, L’HOMME COMPLET Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 8 décembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

JEAN ZAY, L’HOMME COMPLET Vendredi 8 décembre, 20h30 Théâtre Clin d’œil

Jean Zay, homme politique, figure emblématique du Front Populaire, résistant, emprisonné sous Vichy, écrivain, penseur d’une immense culture, nous livre son récit de captivité, un texte d’une grande valeur historique, essentiel pour la qualité de sa langue et son message humaniste.

Adapté de son journal de captivité : » Souvenirs et solitude « , le spectacle « Jean ZAY, l’homme complet » veut s’attacher à restituer la stature politique, humaine, et d’écrivain à cette grande figure de la France du XXème siècle.

Adaptation et jeu : Xavier Béja

Mise en scène : Michel Cochet

Décor, Costumes : Philippe Varache

Vidéo : Dominique Aru

Lumières : Charly Thicot

Création musicale : Alvaro Bello

Théâtre Clin d’œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/jean-zay-l-homme-complet »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

jz