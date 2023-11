Bar à textes : rencontre avec Michèle Gazier Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 24 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Bar à textes : rencontre avec Michèle Gazier Vendredi 24 novembre, 19h00 Théâtre Clin d’Oeil tarif unique 7€

Autrice, critique littéraire, et éditrice, Michèle Gazier nous fait l’amitié de sa visite. Avec la complicité de Mercedes Deambrosis, nous vous proposons un tour à 360° de son univers.

Au menu : son dernier roman Les Silences d’Alexandrie , mais également ses autres œuvres de fictions, BD et scénarii.

Au fil de la soirée, on parlera aussi critique littéraire et traduction d’auteurs espagnols contemporains.

De quoi se mettre en appétit, autour d’un verre !*

*une consommation offerte avant la rencontre

Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 21 93 23 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilclindoeil@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/bar-a-textes-aurelie-wellenstein-2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Rencontre littéraire Michèle Gazier