Acryliques de Fabienne Quinsac Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 17 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Acryliques de Fabienne Quinsac 17 novembre – 22 décembre Théâtre Clin d’Oeil Entrée libre et gratuite

Fabienne Quinsac, retour sur une force de la peinture

Dix ans après le décès de la peintre, figure marquante de la vie artistique orléanaise dans les années 2000, le théâtre Clin d’Œil expose des acryliques qui témoignent d’une œuvre parvenue à sa pleine maturité expressive.

Décédée subitement en 2013, Fabienne Quinsac a laissé des centaines de tableaux, pour certains jamais exposés. Cette ancienne élève des Arts Déco, qui fut notamment présidente de la Société littéraire et artistique de l’Orléanais (Slao), membre des Artistes orléanais (AO) et vice-présidente du collectif Traits abstraits, a travaillé l’aquarelle, le goudron, et enfin l’acrylique. Ses influences vont des impressionnistes (Monet, Turner) à des artistes contemporains tels que Nicolas de Staël et Zao Wou-ki.

Dans son travail, le mouvement a une importance capitale: mouvement du geste de l’artiste, qu’il faut à la fois libérer et guider ; mouvement qui s’imprime sur la toile pour lui donner une dynamique que la lumière et les ombres doivent appuyer discrètement.

Avec le temps, Fabienne Quinsac a peu à peu quitté le figuratif pour la figuration libre, puis pour une quasi-abstraction, mais sans jamais oublier qu’une œuvre devait transmettre une idée, une image, un sentiment. Sa plus grande qualité est sans doute d’avoir atteint, par une maîtrise technique de haute volée et par une recherche permanente sur les formes et les matières, une forme d’expression qui touchait un large public, connaisseur ou pas, et d’ouvrir l’art contemporain à tous.

Près de vingt tableaux peints dans les dernières années de sa vie seront présentés au théâtre Clin d’Œil, à Saint-Jean-de-Braye pour une exposition aux allures d’événement, puisqu’elle coïncide avec les dix ans de la disparition de l’artiste.

Rigoureuse avec son art, mais joueuse dans sa création, Fabienne Quinsac a laissé quelques curiosités, dont des tableaux signés à plusieurs endroits. Deux d’entre eux seront présentés sur des supports permettant au public de toucher l’œuvre du doigt, et de la faire tourner dans le sens qu’il préfère. Car l’art contemporain ne doit pas constituer un discours descendant, mais bien une cocréation avec l’œil du spectateur.

Vernissage le vendredi 17 novembre à partir de 19h.

Exposition ouverte jusqu’au 22 décembre, du lundi au jeudi de 10h à 16h et le vendredi de 10h à 15h.

Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T15:00:00+01:00

art contemporain art abstrait

Fabienne Quinsac/Fabien Maréchal