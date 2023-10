Stage – SOPHROLOGIE VOIX PERCUSSIONS Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 11 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Stage – SOPHROLOGIE VOIX PERCUSSIONS Samedi 11 novembre, 14h00 Théâtre Clin d’Oeil Tarif adhérent : 30 €/personne – Tarif extérieur : 40 €/personne

Stage animé par Anita FARMINE, chanteuse et sophrologue

Pour cet atelier de découverte de 2h, nous vous proposons de travailler sur le thème: «oui au lâcher prise, non au stress », ce travail se fera en deux temps :

Nous commencerons par la sophrologie pour atteindre un objectif qui serait : « j’aimerais savoir garder mon calme dans mon quotidien, face à toutes situations. »

Puis nous ferons de l’exploration des sons à la voix et aux percussions pour maintenir un état de détente. L’exploration des sons permettra de se reconnecter avec qui l’on est. Ce lâcher-prise aura petit à petit un effet sur le quotidien car il vous apprendra à « dire » : dire vos besoins, vos souffrances, vos joies, à exprimer vos émotions. Il est en effet parfois plus simple de se reconnecter à son premier cri, son premier chant, avant de pouvoir formuler ses besoins avec des mots.

Goûter partagé en fin de séance.

Venez accompagné de votre tapis de sol.

Théâtre Clin d'Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00

anita