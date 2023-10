SOIRÉE SPÉCIALE COLETTE MAGNY Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye SOIRÉE SPÉCIALE COLETTE MAGNY Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 10 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. SOIRÉE SPÉCIALE COLETTE MAGNY Vendredi 10 novembre, 19h30 Théâtre Clin d’œil Une soirée sur le thème de Colette Magny avec au programme : Projection du film « La chanson politique de Colette Magny » de Yves-Marie Mahé

Concert « Lila Tamazit trio chante Colette Magny »

Présentation de la BD « Colette Magny, les petites chansons communistes » de Yann Madé

Rencontres avec les auteurs (sous réserves) et les artistes Il y a un quart de siècle, Colette Magny nous quittait !

Colette Magny est le trésor le mieux caché de la chanson française. « Lila Tamazit Trio » évoque son œuvre vingt-six ans plus tard sans ignorer les époques différentes, ni les faits récents qui, encore, leur donnent une résonnance très actuelle. Lila Tamazit chant,

Vincent Viala piano,

Théâtre Clin d'œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00

Théâtre Clin d'œil Saint-Jean-de-Braye