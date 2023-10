Exposition – FABIENNE QUINSAC Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye Exposition – FABIENNE QUINSAC Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 9 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. Exposition – FABIENNE QUINSAC 9 novembre et 22 décembre Théâtre Clin d’Oeil Entrée libre Acryliques. Figure marquante de la vie artistique orléanaise dans les années 1990-2000, Fabienne Quinsac (1940-2013) aura tout expérimenté : aquarelle, goudron, acrylique… Des marines tempétueuses aux représentations abstraites dépouillées, ses tableaux possèdent une puissance d’évocation qui, au-delà de la virtuosité technique, s’adresse au plus secret de notre intériorité. Vernissage en présence de son fils, Fabien Maréchal, auteur intervenant pour Tu Connais la Nouvelle ? Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

