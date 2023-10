Le coup de foudre Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 21 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Le coup de foudre 21 et 22 octobre Théâtre Clin d’œil tarif unique 10€ sur réservation

Nadja, c’est la rencontre foudroyante d’André Breton et de

Léona Delcourt dans une rue de Paris, puis des retrouvailles

quotidiennes pendant neuf jours entre amour, poésie,

espérance, rêve.

À l’occasion de sa résidence d’autrice au sein de Tu Connais

la Nouvelle ?, Ella Balaert vous propose, le temps d’un week

end, d’écrire sur la Rencontre et le coup de foudre.

Théâtre Clin d'œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire
06 74 61 62 79
asso.tcn@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/tu-connais-la-nouvelle/evenements/week-en-d-ecriture-2-1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

atelier d’écriture surréalisme

TCN