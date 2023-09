Camus, la Mediterranée Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Camus, la Mediterranée Samedi 14 octobre, 15h00 Théâtre Clin d’Oeil Entree libre

Camus, la Méditerranée . Voilà un titre bien mystérieux !

On pense bien sûr à l’Algérie, pays natal d’Albert Camus, théâtre de ses deux oeuvres les plus célèbres : » La Peste » et » l’Etranger » , et aussi à son rapport complexe à la guerre d’Algérie, qui aujourd’hui encore est source de polémiques. Mais le monde méditerranéen ne se résume pas à l’Algérie et il est clair qu’ Oran, Alger ou Tipasa sont plus que des décors dans son oeuvre. Camus aimait la Provence, le Lubéron , l’Italie, les Baléares , la Grèce, le soleil, la mer, le ciel ….

« Ce qu’il y a de plus essentiel dans le génie méditerranéen jaillit peut-être de cette rencontre unique dans l’histoire et la géographie née entre l’Orient et l’Occident » , écrivait-il .

Yahia Bel Askri nous en dira plus. Journaliste algérien, né à Oran en 1952 et installé en France depuis les émeutes de 1988, il a participé au collectif « Pourquoi Camus ? » En 2013 il a également rédigé une biographie-essai sur le résistant algérien Abd el-Kader ainsi que des articles sur le dialogue des cultures méditerranéennes et fonde avec Hubert Haddad la revue de littérature et de réflexion Apulée.

Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 81 70 56 »}, {« type »: « email », « value »: « diwan.centre45@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « accueilclindoeil@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

