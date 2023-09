LANCEMENT DE SAISON – Ça veut jouer, ou bien ? Théâtre Clin d’oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye LANCEMENT DE SAISON – Ça veut jouer, ou bien ? Théâtre Clin d’oeil Saint-Jean-de-Braye, 29 septembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. LANCEMENT DE SAISON – Ça veut jouer, ou bien ? 29 et 30 septembre Théâtre Clin d’oeil ➡️19 h 30 : ouverture des portes et apéritif convivial

➡️20 h 30 : présentation de saison suivi du spectacle Ça veut jouer, ou bien ? de la Cie du Passage avec Robert Bouvier. Ça veut jouer ou bien ?

Tu Connais la Nouvelle et Clin d’Œil unissent leurs forces pour un lancement de saison en beauté, avec le spectacle Ça veut jouer ou bien ?, les tribulations d’un directeur de théâtre prêt à tout pour que… ça joue !

Robert Bouvier se raconte avec facétie et autodérision en incarnant un directeur de théâtre qui tente de faire patienter le public avant l’entrée en scène de la troupe… Revenant sur de savoureuses anecdotes liées à la vie théâtrale, il campe un personnage lunaire qui croit dur comme fer à la méthode Coué ! Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Ou pas. Vous pourrez également admirer l’exposition de photographies du Tamil Nadu de Paul Eloi Dechaudat Instants de vie au quotidien au Tamil Nadu (Inde), L’humanité à fleur de peau, du 15 septembre au 15 novembre 2023 au Théâtre Clin d’Œil. Théâtre Clin d’oeil 12 rue de la république, 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/lancement-de-saison-ca-veut-jouer-ou-bien-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

2023-09-30T19:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00 CLIN D’OEIL ça veut jouer Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'oeil Adresse 12 rue de la république, 45800 Saint Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret Lieu Ville Théâtre Clin d'oeil Saint-Jean-de-Braye latitude longitude 47.908772;1.963784

Théâtre Clin d'oeil Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/