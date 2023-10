Instants de vie au quotidien au Tamil Nadu L’humanité à fleur de peau Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 18 septembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Instants de vie au quotidien au Tamil Nadu L’humanité à fleur de peau 18 septembre – 14 novembre Théâtre Clin d’œil

Photographies : Paul-Éloi Dechaudat, bénévole à l’association A.S.I.E, photos réalisées lors d’une mission volontaire de 4 mois au Tamil Nadu.

A.S.I.E sensibilise et forme des jeunes de 18 à 30 ans à la Solidarité Internationale par des expériences solidaires, culturelles, artistiques, environnementales, d’agroécologie, d’éducation, en Inde, en Chine et en Ouzbékistan. Ces jeunes découvrent au plus près des populations la richesse culturelle, sociale et humaine de l’Asie, participent, sur place, à des chantiers, missions, stages universitaires ou de volontariat. Ils partagent cette expérience avec des jeunes et des populations locales.

Théâtre Clin d’œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

2023-11-14T09:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

photographie exposition

Myla Vuiart – Paul Eloi Dechaudat