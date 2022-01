Théâtre Clin d’œil : MÉDÉE MATERIAU Théâtre Clin d’œil Saint-jean-de-braye Catégorie d’évènement: Saint-Jean-de-Braye

Théâtre Clin d’œil, le vendredi 4 mars à 19:30

Seule en scène, une femme. Une mère isolée face à ses deux fils. Le rythme du lave-linge et les pleurs des bébés brisent le silence de sa solitude. Médée, fille du roi de Colchide a tué son frère, trahi sa famille et son peuple pour aider Jason et les Argonautes à s’emparer de la toison d’or mais Jason l’a abandonnée après la naissance de leurs fils. Trahie, Médée va commettre un acte de vengeance monstrueux en tuant ses propres enfants. Le triptyque Médée-Materiau d’Heiner Muller s’intéresse autant à l’aspect politique de la légende qu’à son aspect mystique : la diabolisation d’une femme et sa place dans une société patriarcale, qui conduit la mutation de cette mère en déesse meurtrière.

Voir http://www.clindoeiltheatre.com/

Pièce dramatique d'après Heine Müller

2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T21:00:00

