Théâtre Clin d’œil : J’AI LA TROUILLE D’AVOIR LA PÉTOCHE THÉÂTRE CLIN D’OEIL, 31 août 2021, Saint-jean-de-braye.

Un parcours théâtral et musical à travers 5 chansons et 3 contes un peu philosophiques, un peu canailles, un peu fantastiques aussi. Dans une mise en scène énergique, les comédiens, chanteurs, mimes, clowns, manient les histoires et les objets comme de joyeux jongleurs. Chacun devra accepter de vivre une grande aventure pour apprivoiser la peur et découvrir, grâce à elle, une petite part de son humanité. La pétoche eux ? Non, jamais… enfin peut-être un peu quand même…. ouvert les samedi 06/11 et dimanche 07/11 de 15h à 18h

spectacle jeune public

THÉÂTRE CLIN D’OEIL 12 Rue de la République, Saint-jean-de-braye Saint-jean-de-braye



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T16:00:00