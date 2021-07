Théâtre Clin d’œil : CABARET DES ANNÉES FOLLES THÉÂTRE CLIN D’OEIL, 5 septembre 2021, Saint-jean-de-braye.

Théâtre Clin d’œil : CABARET DES ANNÉES FOLLES

du dimanche 5 septembre au dimanche 31 juillet 2022 à THÉÂTRE CLIN D’OEIL

Une soirée musicale durant l’entre-deux guerres AIRS ET DUOS D’OPÉRETTES, CHANSONS ET MUSIC-HALL Ce concert festif est un panorama des musiques du Paris de l’après-guerre, et de ce qu’on appelle les Années Folles (1919-1929). Opérettes et chansons reflètent la découverte de rythmes nouveaux, comme le tango, la java et le fox-trot, mais aussi la libération des mœurs. Les femmes fument, montrent leurs jambes, s’amusent, dansent et se coupent les cheveux à la garçonne ! Cependant, en 1929, c’est le krach. L’orage des années 30 gronde sur l’Europe… Mais comme le dit la chanson de Maurice Chevalier : Dans la vie faut pas s’en faire !

cabaret théâtre

THÉÂTRE CLIN D’OEIL 12 Rue de la République, Saint-jean-de-braye Saint-jean-de-braye



